Петербуржец ответит перед судом за убийство девятилетней давности

В Петербурге прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве девятилетней давности.

Преступный инцидент произошел в ноябре 2011 года. По данным следствия, между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки обвиняемый нанес потерпевшему не менее 16 ударов колюще-режущими предметами.

Как сообщили в прокуратуре, удары наносились в область расположения жизненно-важных органов. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

После смертельной драки злоумышленник скрылся. Задержать его удалось только в 2019 году.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд признал видео про «зацеперов» в метро запрещенным.