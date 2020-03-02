Петербургский суд признал видео про «зацеперов» в метро запрещенным

В Северной столице Октябрьский суд признал запрещенным видеозапись про «зацеперов» в метрополитене.
Соответствующий иск подала прокуратура. Ведомство попросило признать ролик под названием «сноубординг зацепом к электричке», запрещенным к распространению в РФ.
Как сообщили в объединенная пресс-служба судов города, суд подтвердил, что ролик содержит пропаганду нелегального проезда на ж/д транспорте, а также призывы, которые могут навредить жизни и здоровью человека.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская прокуратура потребовала от организации устранить нарушения закона о порядке рассмотрения обращений граждан.