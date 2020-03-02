В Петербурге прокуратура восстановила права жильца многоквартирного дома

В Петербурге прокуратура восстановила права жильца многоквартирного дома
В ходе проверки были выявлены нарушения. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения федерального законодательства ООО «Политех-Сервис».

Обо всем стало известно сегодня, 2 марта. Проверка была инициирована после обращения жителя многоквартирного дома.

Как сообщили в прокуратуре города, в ходе проверки сотрудники выявили, что в мае прошлого года заявитель обратился в организацию, осуществляющую управление домом, по вопросу качества предоставляемых коммунальных услуг. Однако обращение жителя было оставлено без рассмотрения.

В адрес руководителя общества было внесено представление об устранении нарушений, рассмотрение которого находится на контроле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за день эвакуировали шесть районных судов.

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