За день анонимы выгнали на улицу работников шести петербургских судов

Рабочая неделя в Северной столице снова началась с эвакуаций. Неизвестные лжеминеры выгнали на улицу сотрудников шести судов, а также детских садов и ТРК.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, сегодня, 2 марта, эвакуировали Петроградский, Василеостровский, Петродворцовый, Октябрьский, Красногвардейский и Ленинский районные суды. Анонимы также «заминировали» здание Роскомнадзора, дошкольные учреждения и торгово-развлекательные комплексы.

В электронном письме анонимы отметили, что продолжат присылать сообщения с угрозами, пока некий Константин Малофеев не вернет якобы украденные с биржи WEX биткоины.

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