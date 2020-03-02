Жителя Луги задержали за надругательство над падчерицей-семиклассницей

В Лужском районе Ленобласти местного жителя подозревают в надругательстве над несовершеннолетней девочкой. Возбуждено уголовное дело.

Обо все стало известно в воскресенье, 1 марта. В отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что в тот день около 17 часов сожитель его бывшей супруги совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери — ученицы 7 класса.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина отметил, что преступные действия происходили в доме на Ленинградской улице в Луге.

К месту происшествия прибыли правоохранители, которые задержали подозреваемого. Его доставили в отдел.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России.

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