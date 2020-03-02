В Ленобласти почтили память десантников, погибших в Чечне

В их честь состоялись спортивно-патриотическое мероприятие – желающие сыграли в регби.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем сообщает ЛенТВ24. Состязание прошли в Кировске – в нем приняли участие в том числе студенты, которые решили освоить новый вид спорта. Они для начала освоили тэг-регби, подходящий для неопытных игроков. Федерация регби надеется, что ей удастся возродить интерес людей к этой игре – хотя бы у десантников.

После мероприятия были возложены цветы к мемориалу «Гвардейцам всех поколений», чтобы почтить память погибших 20 лет назад военным в Аргунском ущелье.

В следующий раз в регби сыграют уже в мае, в Выборге, в преддверии Дня Победы.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин возложил цветы к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском кладбище. Ему представят выставку, созданную творческой мастерской «Невский баталист», под названием «Память говорит. Дорога через войну».