Во вторник ленинградцев и петербуржцев ждет капризная погода

Нужно быть готовыми то к снегу, то к дождю, то к туману.

Уже завтра, 3 марта, жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга ожидает облачная погода, но с прояснениями. Ночью столбик термометра опустится до минус одного градуса, а вот утром потеплеет – воздух к обеду прогреется до плюс четырех градусов. Из-за перепадов температур дороги покроются слоем льда, так что возможна гололедица. Автомобилистов просят быть внимательнее, пешеходов – тоже. В какой-то момент может пойти снег, в другой – дождь. При этом будет дуть ветер со скоростью до восьми метров в секунду, согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Напоминаем, что этот понедельник побил рекорд 23-летней давности – весенний день стал одним из самых теплых за последние годы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны.