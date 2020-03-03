В честь 8 марта вход в «Царское Село» сделают бесплатным для дам

При поездке необходимо учитывать, что Ратная палата и Дежурные конюшни открыты с 10:00 до 18:00 (касса и вход посетителей – до 17.00). Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

При поездке необходимо учитывать, что Ратная палата и Дежурные конюшни открыты с 10:00 до 18:00 (касса и вход посетителей – до 17.00). Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В мартовские выходные, посвященные Международному женскому дню, для женщин посещение некоторых экспозиций музея-заповедника станет бесплатным.

Так, 7, 8 и 9 марта женщины смогут воспользоваться свободным входом на выставку «Придворный экипаж в Царском Селе» и в музей «Россия в Великой войне». Кроме того, в здании Дежурной конюшни, где располагается выставка придворного экипажа, открылась экспозиция о поездке 14-летней принцессы Фике, которая впоследствии станет великой императрицей Екатериной II.

Музей, посвященный Первой мировой войне, находится в Государевой Ратной палате. Документы, фотографии, предметы быта и оружие помогут погрузиться в атмосферу сложного и переломного периода начала ХХ века.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Люксембурге отменили плату за проезд с целью популяризации общественного транспорта.