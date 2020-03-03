В честь 8 марта вход в «Царское Село» сделают бесплатным для дам

В честь 8 марта вход в &#171;Царское Село&#187; сделают бесплатным для дам
При поездке необходимо учитывать, что Ратная палата и Дежурные конюшни открыты с 10:00 до 18:00 (касса и вход посетителей – до 17.00). Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В мартовские выходные, посвященные Международному женскому дню, для женщин посещение некоторых экспозиций музея-заповедника станет бесплатным.

Так, 7, 8 и 9 марта женщины смогут воспользоваться свободным входом на выставку «Придворный экипаж в Царском Селе» и в музей «Россия в Великой войне». Кроме того, в здании Дежурной конюшни, где располагается выставка придворного экипажа, открылась экспозиция о поездке 14-летней принцессы Фике, которая впоследствии станет великой императрицей Екатериной II.

Музей, посвященный Первой мировой войне, находится в Государевой Ратной палате. Документы, фотографии, предметы быта и оружие помогут погрузиться в атмосферу сложного и переломного периода начала ХХ века.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Люксембурге отменили плату за проезд с целью популяризации общественного транспорта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
8 марта бесплатный вход праздник санкт-петербург царское село
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд приговорил обвиняемого в издевательствах над Шамсутдиновым к условному сроку
Торжественный прием и подготовка к параду ограничат движение транспорта в ...
На Софийской мошенница «выменяла» у пенсионерки 200 тысяч
Геннадий Орлов уверен, что «Зенит» предложит Кокорину хороший контракт
Рядом с Петрозаводском будет ограничено движение большегрузов по мостам
В Кировском районе Ленобласти закрыли общественную баню, нарушающую ...
Арбитражный суд арестовал территорию намыва на Васильевском, принадлежащую ...
В Колпино будут судить петербуржца, который обчистил банк, а после перевел ...