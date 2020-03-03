Лариса Гузеева рассказала, как будет худеть к лету

Артистка Лариса Гузеева объявила войну лишним килограммам. Она уехала в клинику по снижению веса, которая расположена в Ленобласти.

Звезда намерена поправить здоровье и похудеть. 60-летняя ведущая шоу «Давай поженимся!» отправилась из Москвы в клинику, где уже проходила курс в зимой.

На своей страничке в Instagram Гузеева рассказала, что пообщалась с персоналом и выяснила, чем ей предстоит питаться во время лечения. Травяной чай звезда сможет пить в неограниченных количествах.

На курсе похудения артистка также решила попробовать массаж. Она пообещала поклонникам, что будет делиться впечатлениями и результатами лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева показала разгромленную квартиру.