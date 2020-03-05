Путин и Эрдоган вели переговоры около шести часов

Путин и Эрдоган вели переговоры около шести часов
Владимир Путин пообщался с турецким коллегой. Фото: kremlin.ru

Половину времени они общались один на один. Темой для обсуждения стал конфликт в Сирии.

Об этом сообщили сегодня, 5 марта. Новостью делится ТАСС. Встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в Кремле. В общей сложности они длились 5 часов 40 минут, а наедине политики общались три часа. Также Путин и Эрдоган уже приняли участие в совместной пресс-конференции.

Отмечается, что главы государств обсудили обострившийся конфликт в Сирии, где боевики предприняли попытку наступления. В результате погибли 30 турецких военных. Путин еще до начала переговоров подчеркивал важность обсудить этот момент с Эрдоганом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин связал падение реальных доходов россиян с нефтью. Он добавил, что доходы населения росли, когда стоимость нефти была более 100 долларов за баррель.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин переговоры реджеп тайип эрдоган
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Шафировском из-за ДТП образовалась пробка
Кафельникова раскритиковала отца за желание насильно выдать ее замуж
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Niletto признался Ивлеевой, что изменял своей возлюбленной с фанаткой
Жительница Калифорнии ухаживала за искусственным суккулентом
В Выборгском районе жалуются на нехватку масок
Путин и Эрдоган вели переговоры около шести часов
В Ленобласти женщина отвела детей к бабушке и исчезла