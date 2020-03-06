Паника подкосила отели и рестораны

Рестораторы и отельеры в связи с понесенными от коронавируса потерями просят у властей отсрочку по налогам, а также дешевых кредитов на то, чтобы рассчитаться с работниками. Приход денег в сектор закончился, падение в первые месяцы 2020 года составило от 40 до 50%, сообщает Свое дело плюс

Санитарный врач ФРиО дал ценные советы. Сектор HoReCa (hotel, restaurant, cafe/catering) России, и прежде всего, Москвы и Петербурга, несет беспрецедентные потери от паники в связи с распространением коронавируса. Особые претензии к средствам массовой информации, которые каждую минуту выпускают тысячи сообщений о коронавирусе, плодя панику. В Петербурге и Москве в режиме телемоста представители Федерации рестораторов и отельеров, а также общественные защитники ресторанного и гостиничного бизнеса обсудили обстановку, близкую к прифронтовой.

Рестораторы встревожены

«Мы каждый год сталкиваемся с эпидемиями, — рассказал Игорь Бухаров, президент ФРиО, — санитарные правила неукоснительно выполняем. 50 % персонала при этом выкашивает. Посетители не любят видеть маски на сотрудниках ресторанов, это их пугает и гости убегают. Поэтому мы каждый год проводим вакцинацию персонала. Мы готовы и к более жестким требованиям этого сезона. Не очень понятно требование закупки бактерицидных ламп — ведь они действуют на бактерии, а не вирусы. Кроме того, у нас есть вентиляция. Поняли, что самое главное требование — это регулярное проветривание залов ресторанов, но это опять-таки, не очень нравится посетителям, их приходится укрывать одеялами». Чувствовалось, что рестораторы встревожены. На тот момент еще не было известно о беспрецедентном решении об отмене петербургского экономического форума.

Цены растут

Изменилась ли посещаемость ресторанов, задался вопросом Сергей Миронов, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве. «Февраль, март — это высокий сезон высокий сезон для ресторанов, май обычно пустой, — рассказал Сергей Миронов, — в этом году высокий сезон подкосила паника. Пустыми стоят рестораны высокой кухни, детские рестораны, где перестали проводиться дни рождения и праздники. Спад достиг 30 % от прогнозируемой выручки. При этом стоимость продуктов питания энергично растет с начала эпидемии». Часть продуктов поставлялась из Китая, и новые поставщики из других стран подняли цены.

При этом рестораторы подчеркнули, что морепродукты они не покупали в Китае, большинство ресторанов федерации работают на российских морепродуктах. И тем не менее, цены на многие продукты растут. Рестораторы отметили уже, что поставщики даже отказывают в некоторых крупах, например, гречке и манке.

Нужна помощь государства

Игорь Лаврик, общественный уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве, обвинил журналистов в нагнетании паники. «В Москве на 3 марта официально был один заболевший, но это не мешает множить панику, — сказал Игорь Лаврик, и отметил, что спад в гостиничной отрасли Москвы составил 50% иностранных гостей и 30% россиян. «Март — завершающий месяц первого квартала, нас ждут уплата НДС, налога на прибыль, налога на недвижимость (В Москве он составляет 1,7%). Сейчас нам нужна поддержка государства: нам нужны каникулы по налогам, или снижение налогов на этот период, и нам нужны кредиты по низким ставкам, не декларируемые 8,5%, на деле которые оборачиваются в 12%, а действительно низкие ставки, чтобы отрасль смогла выжить, рассчитаться с тем же государством по налогам, сборам и по зарплате с работниками». Игорь Лаврик подчеркнул, что в Америке, например, ФРС снижает ставку — это прежде всего помощь бизнесу, чтобы он мог платить налоги и создавать рабочие места.

Александр Марков, директор представительства ФРиО в Санкт-Петербурге, напомнил, что в Петербурге, в сентябре должен состояться Всемирный конгресс шеф-поваров. «Нужно прекратить сеять панику и подумать о том, как компенсировать отток гостей из Азии», — сказал Александр Марков. Панические настроения на рынке тянут вниз весь сектор.

Чихайте в пиджак

Константин Кривошонок, главный санитарный врач ФРиО, призвал ориентироваться только на два сайта в получении информации: на сайт Всемирной организации здравоохранения и сайт Роспотребнадзора. Санитарный врач призвал увеличить время мытья посуды (по новым нормам до 90 минут — Ред.), мыть руки, использовать антисептические средства и чихать в локоть. «Как мы, в России, чихаем? — спросил Константин Кривошонок, — поднеся ладони домиком к лицу. От этого нужно отвыкать, потому что потом мы этими руками можем поздороваться с посетителем, если вы отельер или ресторатор, или кто кто угодно. Чихать нужно только в локоть или в собственный пиджак, пальто. А здороваться по-индийски». Следить, чтобы в составе антисептиков спирта было не менее 6,6%. А главное — проветривать помещения. Вирус боится свежего воздуха. «Свое дело плюс» еще в январе писал о том, что в Петербурге влияние коронавируса на себе ощутил сектор общепита.

Справка:

Эпидемия коронавируса охватила уже 70 стран мира. В России введен режим самоизоляции на 14 дней для прибывающих из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции и иных стран, сообщили в Роспотребнадзоре. В Москве больничный можно получить по телефону горячей линии. До 1 апреля работодатели обязаны измерять температуру своим работникам, и при первых признаках заболевания отправлять их домой. В Москве вскоре начнется возведение специального больничного комплекса из быстровозводимых конструкций. В мире более 98 тысяч заболевших, более 3 тысяч погибших и более 5 тысяч выздоровевших.