Выброс метана в шахте в Коми унес жизни двух работников

Выброс метана в шахте в Коми унес жизни двух работников
Двое горняков погибли в шахте. Фото: pixabay

Утром в пятницу, 6 марта, в шахте «Воркутинская» в Республике Коми произошел выброс метана, в результате которого погибли два человека.

Выброс метана произошел в конвейерном штреке подготовительного забоя. Система защиты отключила подачу электроэнергии. Во время произошедшего там находились четыре человека. Двоим из них удалось спастить, другие двое погибли, сообщают «Известия».

Работу предприятия приостановили. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Правоохранители устанавливают круг лиц, которые допустили нарушения.

Как сообщает ТАСС, ранее в шахте неоднократно выявлялись нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском.

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