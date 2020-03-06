Чиновников Смольного попросили воздержаться от поездок за рубеж из-за эпидемии коронавируса

Чиновников Смольного попросили воздержаться от поездок за рубеж из-за эпидемии коронавируса
На какой период действуют рекомендации, не уточняется. Фото: Baltphoto

Государственных служащих Петербурга, в том числе, вице-губернаторов, глав комитетов и администраций, попросили отказаться от поездок за границу в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по всему миру.

Власти Северной столицы попросили госслужащих воздержаться от заграничных путешествий из-за опасности распространения коронавируса. Соответствующий документ подписали председатель городского комитета по здравоохранению и глава комитета по внешним связям, пишет портал Petersburg2.ru.

В случае, если отменить поездку не представляется возможным, чиновники настоятельно рекомендуют придерживаться всех рекомендаций, публикуемых Министерством здравоохранения РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Евровидение-2020» пополнило список мероприятий, оказавшихся под угрозой срыва из-за эпидемии коронавируса.

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