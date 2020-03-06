Вице-губернатор Бондаренко на 8 марта отправился в Голландию изучать мусор в неожиданной компании

Вице-губернатор Бондаренко на 8 марта отправился в Голландию изучать мусор в неожиданной компании
Николай Бондаренко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В грядущие праздничные выходные вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко отправляется в Голландию, перенимать опыт западных коллег по обращению с бытовыми отходами.

В это же время начальник отдела экономразвития администрации Приморского района Алла Бондаренко взяла отпуск до 10 марта. При этом декларация Аллы Бондаренко о доходах за 2018 год, как пишет «Мойка78«, полностью совпадает с доходами супруги вице-губернатора Аллы Валентиновны за аналогичный период.

Отметим, что официально Николая Бондаренко сопровождает замглавы комитета по благоустройству Кирилл Пащенко. Вероятно, супруги решили не терять удлиненные выходные и, изучив вопрос отходов, уделить время празднику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бондаренко объяснил причину резкого роста тарифов расчета взносов на капитальный ремонт.

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