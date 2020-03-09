Власти Ленобласти попросили Смольный оплатить ремонт дорог петербургских дачников

К сожалению, сейчас дорожный фонд Петербурга испытывает недостаток финансов, поэтому ремонт дорог для дачников за счет города возможен только в 2021-2023 годах. Фото: pixabay.com

К сожалению, сейчас дорожный фонд Петербурга испытывает недостаток финансов, поэтому ремонт дорог для дачников за счет города возможен только в 2021-2023 годах. Фото: pixabay.com

Власти Ленинградской области предоставили Смольному счет на ремонт 287 километров дорог, ведущих к дачному массиву.

По предварительным расчетам, ремонт одного километра асфальтированной дороги будет стоить 12 миллионов рублей, а километр дороги из гравия обойдется в 7 млн рублей. Таким образом областной бюджет сэкономит почти 3 миллиарда рублей, предложив оплатить расходы из казны Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».

Идею о разделении трат на ремонт дорог объясняют тем, что дачными массивами и, соответственно, дорогами к ним, как правило, пользуются петербуржцы. Загородный участок на территории Ленобласти имеют около миллиона жителей горда на Неве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области к просушке дорог решили приступить уже в марте. Отметим, что это приведет к определенным ограничениям движения.