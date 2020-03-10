Госдума во втором чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию
Госдума. Фото: duma.gov.ru

Помимо этого, Госдума поддержала поправки в законопроект, предложенные Валентиной Терешковой. Речь идет о поправках об отмене ограничения на число президентских сроков и обнулении их. Обе поправки депутата Государственной Думы Валентины Терешковой были поддержаны парламентариями.

Депутат Госдумы Александр Карелин же в свою очередь снял внесенную им поправку о досрочных выборах в Государственную Думу. Данным поступком возмутился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, сегодня, 10 марта, в Госдуме проходит второе чтение о законопроекте по поправках в Конституцию. На заседание прибыл президент России Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин не поддержал идею убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков. Президент считает, что стране, для ее развития, нужна сменяемость власти.

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