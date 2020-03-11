Либертарианцы хотят провести митинг против поправок в Конституцию

Либертарианцы хотят провести митинг против поправок в Конституцию
Оппозиционеры подали заявку на согласование акции. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Члены Либертарианский партии России обратились в Смольный с заявкой на проведение акции против изменений в Конституции и обнуления сроков президентства Владимира Путина.

Организаторы намерены провести протестную акцию в самом центре Северной столицы. Об этом в среду, 11 марта, сообщает издание «Форпост». Либертарианцы обозначили в заявке две локации, которые хотели бы задействовать в качестве проведения митинга: это Марсово поле и площадь Ленина.

Оппозиционеры планируют, что в мероприятии примут участие до пятисот человек. Отметим, что сегодня члены Госдумы в третьем чтении приняли проект о внесении поправок в Конституцию. Одним из ключевых изменений является обнуление президентских сроков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за принятие поправок проголосовали 383 депутата, 43 политика воздержались от ответа.

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