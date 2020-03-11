Госдума приняла закон о поправках в Конституцию РФ

Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, воздержались 43 депутата, сообщает РИА «Новости» против никто не проголосовал.

В частности, Госдума поддержала поправки в законопроект, предложенные Валентиной Терешковой. Речь идет о поправках об отмене ограничения на число президентских сроков и обнулении их. Обе поправки депутата Государственной Думы Валентины Терешковой были поддержаны парламентариями.

После принятия Госдумой поправки рассмотрит Совет Федерации.

Всероссийское голосование по Конституции пройдет 22 апреля. Этот день объявлен выходным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин не поддержал идею убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков. Президент считает, что стране, для ее развития, нужна сменяемость власти.