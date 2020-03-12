В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд

Принятый сегодня пакет законопроектов позволит более детально урегулировать и права граждан в процессе взаимоотношения с контролерами, и более четко прописать полномочия самих контролеров. Фото: Baltphotо

Принятый сегодня пакет законопроектов позволит более детально урегулировать и права граждан в процессе взаимоотношения с контролерами, и более четко прописать полномочия самих контролеров. Фото: Baltphotо

Кабинет министров Российской Федерации одобрил законопроект, согласно которому нельзя будет высадить из общественного транспорта ребенка без билета.

В четверг, 12 марта, правительство России постановило запретить контролерам или водителям общественного транспорта высаживать детей за безбилетный проезд. Это изменение является частью пакета законопроектов, связанных с регулированием порядка оплаты проезда в городском транспорте.

Отдельно оговорить пункт о детях потребовалось из-за нескольких прецедентов, случившихся в прошлом году, когда «ночью где-то за городом, в темноте, в грязь высаживается ребенок из-за того, что он не оплатил проезд», — объяснил глава министерства транспорта РФ Евгений Дитрих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.