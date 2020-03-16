Пенсионеру-медику четыре месяца недоплачивали пенсию

Прокуратура Санкт-Петербурга добилась погашения задолженности по выплате страховой пенсии медицинскому работнику.

Как установили в правоохранительных органах, с ноября прошлого года по февраль 2020-го пенсионеру фактически не платили пенсию. Таким образом, медработник лишился более 90 тысяч рублей. Прокуратура вынесла представление об устранении нарушения руководителю местного управления Пенсионного фонда.

Документ был рассмотрен руководством районного ПФР и удовлетворен. Невыплаченную пенсию бывшему медику возместили в полном объеме, сообщили в ведомстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга мошенники, представившиеся сотрудниками медицинского центра обманом выманили у пожилого мужчины почти полмиллиона рублей. Пенсионер пустил преступников в квартиру, где они, под предлогом продажи лекарств, похитили деньги.