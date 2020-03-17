Путин: нам нужная оппозиция, но не нужны бардак и шоу

Путин: нам нужная оппозиция, но не нужны бардак и шоу
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Оппозиционные политики должны не только критиковать власть, но и иметь свои представления о том, как решать проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что стране нужна как системная, так и несистемная оппозиция. Однако все это не должно превращаться в «бардак и шоу».

«Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьезная политическая деятельность», — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин добавил, что за последний год политическое сознание рядовых граждан России очень выросло. Но даже они хотят видеть не только то, как ругают власть, а хотят «слышать и понять, что предлагают те, кто её критикуют», отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели опрос о том, готовы ли россияне проголосовать за Владимира Путина на президентских выборах.

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