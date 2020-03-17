В Петербурге под суд отправится «фермер», выращивавший марихуану для продажи

В Петербурге под суд отправится &#171;фермер&#187;, выращивавший марихуану для продажи
Уголовное дело направлено в Сестрорецкий суд. Фото: pixabay.com

В Северной столице будут судить местного жителя, который выращивал коноплю в огромных масштабах для последующей продажи.

По версии следствия, обвиняемый с конца 2017 года являлся частью преступной группировки, занимающейся незаконным оборотом наркотиков. В арендованном доме в Курортном районе злоумышленник активно выращивал растения конопли. Прокуратуре удалось установить его причастность к покушению на сбыт более 20 килограммов марихуаны.

В декабре 2017-го основные члены группировки были задержаны, а «фермера» объявили в розыск. Однако мужчина продолжил свою деятельность, раздобыв поддельные документы. В июле прошлого года его задержали, а на участке нашли более 4,5 кг наркотиков, готовых к продаже, а также 106 растений марихуаны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский предприниматель нанял киллера для «устранения» конкурента из Ленобласти.

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