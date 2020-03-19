В Петербурге число посетителей ресторанов ограничат из-за вируса COVID-19

Власти Петербурга не планируют прерывать работу торговых центров, различных заведений и фитнес-центров. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев.

Горожанам рекомендуют не посещать места скопления народа на время угрозы распространения инфекции COVID-19.

Для того, чтобы не нарушать запрет, участников которых более 50 человек, число посетителей в заведениях будут отслеживать. Эргашев подчеркнул, что места, связанные с питанием продолжат работу, но численность их участников вынуждены ограничить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам посоветовали отложить походы в загс.