Институт истории обороны и блокады Ленинграда создадут в Петербурге

Институт истории обороны и блокады Ленинграда создадут в Петербурге
Подвиг ленинградцев никогда не будет забыт. Фото: Baltphoto

Организован он будет на базе музея, расположенном в Соляном переулке. Об этом заявил сегодня, 20 марта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время церемонии награждения создателей монумента «Свеча памяти». Данный монумент является первым в дальнем зарубежье, который посвящен блокадному Ленинграду. Открылся он в январе в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Институт будет организован по поручению президента России.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке начал свою работу в апреле 1944 года. Тогда там открылась первая выставка, посвященная героизму жителей Ленинграда. Экспонаты в дар отдавали многие жители города. К сожалению, в 1952 году музей прекратил свою работу, а многие экспонаты были безвозвратно утеряны из-за «ленинградского дела».

Но в 1989 годы музей вновь распахнул свои двери. Сейчас в его коллекции находится около 50 тысяч ценных экспонатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музей обороны и блокады Ленинграда получил новые помещения в Соляном переулке.

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Институт истории обороны и блокады Ленинграда создадут в Петербурге
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