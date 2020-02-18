Музей обороны и блокады Ленинграда получил новые помещения в Соляном переулке

Петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда получил дополнительную площадь: дополнительные помещения в Соляном переулке составляют почти 300 квадратных метров.

Новое пространство мемориальному музею выделили по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова. Дополнительные помещения расположены на третьем и четвертом этажах здания по адресу Соляной переулок, 9. О поэтапной передаче новых площадей музею весной 2019 года власти Петербурга договорились в ходе встреч с Сергеем Шойгу и Владимиром Путиным.

Сейчас ведутся переговоры с Министерством обороны о получении других помещений в Соляном переулке, которые находятся под контролем ведомства. Площадь этих помещений значительно больше — 20 тысяч «квадратов».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда передаст школе в Кировском районе несколько экспонатов для местной выставки.