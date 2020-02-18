Музей обороны и блокады Ленинграда получил новые помещения в Соляном переулке

Музей обороны и блокады Ленинграда получил новые помещения в Соляном переулке
Музей, вероятно, получит еще 20 тысяч "квадратов" пространства. Фото: Baltphoto

Петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда получил дополнительную площадь: дополнительные помещения в Соляном переулке составляют почти 300 квадратных метров.

Новое пространство мемориальному музею выделили по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова. Дополнительные помещения расположены на третьем и четвертом этажах здания по адресу Соляной переулок, 9. О поэтапной передаче новых площадей музею весной 2019 года власти Петербурга договорились в ходе встреч с Сергеем Шойгу и Владимиром Путиным.

Сейчас ведутся переговоры с Министерством обороны о получении других помещений в Соляном переулке, которые находятся под контролем ведомства. Площадь этих помещений значительно больше — 20 тысяч «квадратов».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда передаст школе в Кировском районе несколько экспонатов для местной выставки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
музей обороны и блокады санкт-петербург соляной переулок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Сапсан» насмерть сбил человека у станции «Славянка»
В Выборгском районе гурман почти украл сыр на 26 тысяч рублей
Музей обороны и блокады Ленинграда получил новые помещения в Соляном переулке
В Петербурге наркоман случайно задушил подругу и сдался полиции
Российские музыканты выпустили песню в поддержку Китая из-за коронавируса
Водители выступили против закрытия центра Петербурга для старых автомобилей
Молодая мать родила и выбросила дочку в окно на Ставрополье
В Петербурге 38% компаний не создают рабочие места для инвалидов