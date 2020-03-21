Театр на Васильевском показал постановку Шекспира в онлайн-трансляции

К просмотру мог присоединиться любой желающий. Фото: pixabay

К просмотру мог присоединиться любой желающий. Фото: pixabay

Ленобластной драматический Театр на Васильевском показал спектакль «Сон в летнюю ночь» в форме онлайн-трансляции. Артисты играли премьеру при абсолютно пустом зале.

К просмотру мог присоединиться любой желающий. Двухчасовой спектакль начался в семь часов вечера в субботу, 21 марта, на сайте фестиваля #безантракта.

В описании уточняется, что комедия Шекспира производит «удивительно обаятельное впечатление совершенно неповторимым сочетанием реальности и фантастики».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный не пустил журналистов на встречу с бизнесом, посвященную последствиям новой инфекции.