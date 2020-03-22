Роспотребнадзор рассказал о чувствительности тест-систем для диагностики коронавируса

Российские тест-системы для выявления коронавирусной инфекции обладают максимально возможной чувствительностью и способны выявлять единичные копии вируса. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В федеральной службе отметили, что российские тест-системы не уступают международным аналогам. Эффективность их доказана на практике.

«Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале», — приводит «РИА Новости» слова представителя Роспотребнадзора.

В России по официальным данным подтверждено 367 случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей находится более 52 тыс. пациентов. На наличие заболевания было проверено свыше 163 тыс. человек. Всего в мире коронавирусом заразились порядка 317 тыс. человек. Коронавирус выявлен в более чем 160 странах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия передала свои тест-системы для диагностики коронавируса в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, страны СНГ, Иран, Северную Корею и Монголию. Отправить их также планируется в Египет, Сербию и Венесуэлу. При помощи российской тест-системы коронавирус удалось выявить в четырех странах. Разработаны они были центром «Вектор» в Новосибирске.