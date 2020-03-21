Россия передала тест-системы на коронавирус в другие страны

Россия передала свои тест-системы для выявления коронавируса 13 странам. Фото: pixabay

Россия передала свои тест-системы для выявления коронавируса 13 странам. Фото: pixabay

Тест-системы на коронавирус, которые были разработаны центром «Вектор» в Новосибирске», передали в 13 стран мира, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

Так, Россия передала свои тест-системы для выявления коронавируса в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, страны СНГ, Иран, Северную Корею и Монголию. В скором времени их также отправят в Египет, Сербию и Венесуэлу.

Отечественные средства диагностики помогли выявить первые случаи болезни в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Согласно последним данным, в России коронавирус подтвердили у 250 человек, смертельных случаев не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналисты обнаружили аномалию с коронавирусом в Германии.