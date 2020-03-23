В Эстонии число зараженных коронавирусом выросло до 352 человек

В Эстонии число зараженных коронавирусом выросло до 352 человек
Коронавирус. Фото: pixabay

В Эстонии число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 26 человек.

Таким образом число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 352 человека, сообщает республиканский департамент здоровья.

Правительство Эстонии в пятницу, 13 марта объявило введении в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 1 мая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заражение коронавирус эстония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По требованию прокуратуры в Петербурге наркозависимых водителей лишили ...
КИО вернет арендаторам имущества Петербурга авансовые платежи
Спасатели потушили горящую квартиру на Стойкости: в огне погиб мужчина
Под Выборгом произошло ДТП с участием Porsche
Отец Хабиба не исключил, что бой против Фергюсона может пройти в России
Петербургский метрополитен закупит 56 новых вагонов в 2020 году
В Петербурге «Пассажиравтотранс» возьмет в лизинг 30 автобусов за ...
«Борща поел, и нормально». Хоккеист Миронов рассказал, как борется с ...