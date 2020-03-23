Медики Ленобласти призывают людей к самоизоляции

Сотрудники Ленинградской областной клинической больницы присоединились к всемирному флэшмобу, цель которого призвать людей ограничить круг общения и соблюдать режим самоизоляции. Меры связаны с пандемией коронавируса.

Изоляция поможет обезопасить себя и своих близких, уверены медики. К флэшмобу они присоединились, сделав снимок с листками бумаги, слова на которых складываются в фразу «Мы работает для вас! Вы останьтесь дома для нас!».

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, в больнице достаточно помещений, кадров и оборудования для оказания помощи заболевшим. Учреждение, в частности, оснащено аппаратом ЭКМО и 90 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан отказаться от выхода на улицу и сократить контакты.