Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии достигло 1046 человек

В Швейцарии за сутки выросло на 1046 количество зараженных коронавирусом, жертвами вируса стали еще шесть человек. Об этом сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заражены 350 457 человек, 15 316 человек скончались. При этом 10 354 вылечились. За сутки в России был выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции. Теперь число заболевших в стране достигло 438 человек. При этом 17 человек вылечились.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».