Беглов предложил создавать медпункты на предприятиях Петербурга

Создание специальных мест оказание помощи, в местах, где их раньше не было, поможет улучшить безопасность сотрудников.

Сегодня, 23 марта, состоялось заседание Промышленного совета. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал руководителей крупных компаний заботиться о своих работниках и нести ответственность за их здоровье.

Ранее Роспотребнадзор отправил во всех организации города соответствующие рекомендации, связанные с эпидемиологической ситуацией в городе. В ходе заседания, участники отчитались о том, что необходимые меры принимаются. На предприятиях проводятся дезинфицирующие мероприятия, контролируется температура в помещениях. Сотрудники преклонного возраста отправляются в отпуска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

В данный момент, в связи с эпидемией и ухудшением ситуации на валютном рынке, многие предприятия столкнулись с проблемами с поставками. Речь идет о фармацевтике, радиоэлектронике и других производствах. Проблемы могут возникнуть с поставками изделий в Калининградскую область.

В связи с этим, Беглов заявил, что правительство и промышленники должны объединиться и создать необходимые антикризисные меры, которые поспособствуют уменьшению негативных последствий для экономики города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов назвал низким качество дезинфекции транспорта.