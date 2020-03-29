В Петербурге сломали нос бухгалтеру в попытках отобрать алкоголь

Происшествие случилось сегодня, 29 марта. На Днепропетровской улице (во Фрунзенском или Центральном районе пока не уточнено) неизвестный агрессивный мужчина начал угрожать женщине ножом. К счастью, холодное оружие по назначению он не использовал, но руки в ход все же пустил. В итоге, нападавший разбил женщине лицо, отобрал бутылку водки и убежал. Об этом сообщает telegram-канал «Аварийный Петербург»

У женщины зафиксировали перелом носа и разбитую бровь. Нападавшего мужчину оперативно задержали сотрудники полиции. Пока что, мотивы его действий не очень понятны.

На данный момент, более точных подробностей инцидента нет. Известно лишь то, что пострадавшая работает бухгалтером. Теперь сотрудники полиции установят обстоятельства случившегося и примут соответствующие меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга драка закончилась ножевым ранением.