В Исаакиевском соборе провели последнюю литургию перед закрытием

В Исаакиевском соборе провели последнюю литургию перед закрытием
Исаакиевский собор. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Сегодня, 29 марта, в 9:45 прошло последнее богослужение в соборе перед его закрытием. Литургию святого Василия Великого возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

После этого, до 5 апреля вход для прихожан будет ограничен. Входить в храм смогут только несколько работников. Об этом сообщает Мойка78.

Что касается объектов музейных, на них в Исаакиевском соборе попасть горожане не могут уже со вчерашнего дня, 28 марта. Таким образом соблюдается постановление правительства города на Неве о мерах, которые принимаются для того, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, с 29 марта по 5 апреля временно будут закрыты церки, парки, сады, развлекательные центры и точки общественного питания. А с 26 марта по 30 апреля закрыты музеи, фитнес-клубы и отменены все общественные мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ недовольны запретом посещения храмов в Петербурге.

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