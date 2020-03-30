В Коммунарке сообщили о росте числа пациентов в реанимации

В Коммунарке сообщили о росте числа пациентов в реанимации
Президент России Владимир Путин и главврач ГКБ №40 Денис Проценко. Фото: kremlin.ru

Главный врач московской больницы в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом пациенты, Денис Проценко сообщил, что число реанимационных пациентов увеличивается с каждым днем.

Главврач написал в фейсбуке, по данным на 29 марта, в Коммунарке лежат 17 реанимационных пациентов, из которых шестеро находятся на искусственной вентиляции легких.

«Видим ежедневный прирост реанимационных пациентов. И первые «нетипичные» выводы — высокий удельный вес ИВЛ среди пациентов моложе 40 лет», — написал Проценко.

Он также отметил, что большинство из них лежат на животе. Это положение типично для больных, чье состояние оценивается как критическое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач из Москвы сообщил, что коронавирус становится менее агрессивным.

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