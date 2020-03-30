Врач из Москвы сообщил, что коронавирус становится менее агрессивным

Возможно, в апреле его распространение замедлит свою скорость и будет идти на спад.

Такое мнение высказал заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов. Специалист уверен в благоприятном прогнозе. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, с сегодняшнего дня, 30 марта, в столице введен карантин. Граждане смогут выйти на улицу только в случае крайней необходимости: для похода в магазин, в аптеку или для получения медицинской помощи. Помимо этого, можно гулять с собакой (на расстоянии не более 100 метров от дома) и выкидывать мусор.

Каждому жителю Москвы выдадут QR-код, в котором будет отражена информация о месте жительства и работе.

Подобные меры планировалось принять ближе к концу неделю, но власти, которые обратили внимание, что многие граждане относятся к необходимости самоизоляции несерьезно, решили действовать кардинально.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали о влиянии погоды на коронавирус.