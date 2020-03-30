В Нидерландах ищут похитителей картины Ван Гога

Неизвестные наведались в музей – где сейчас находится работа известного художника, непонятно.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем сообщает пресс-служба нидерландской полиции. Картина «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной» выставлялась в музейном комплексе Singer Laren. Неизвестные наведались туда в ночь с воскресенья на понедельник. Несмотря на сработавшую сигнализацию, группе преступников удалось похитить картину. Их запечатлели камеры видеонаблюдения, и сотрудники правоохранительных органов надеются, что смогут отыскать сообщников и вернуть произведение искусства.

На данный момент опрошены свидетели и собираются улики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что похититель велосипедов, орудовавший в Приморском районе, ответит перед судом. По данным следствия, обвиняемый, не имея работы, совершал кражи велосипедов из парадных домов Приморского района.