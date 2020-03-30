Бизнесмен попросил похоронить его в Mercedes E500

Родственники выполнили волю усопшего, но были ей шокированы.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем пишет издание Sowetanlive. Африканский бизнесмен завещал похоронить себя в любимом автомобиле. Недавно он скончался, и родственникам ничего не оставалось, как устроить необычную церемонию погребения. Вся деревня, в которой проживал предприниматель, замерла и наблюдала за странными похоронами. Тело мужчины нарядили в белый костюм и посадили его за руль Mercedes E500. Затем машину погрузили в вырытый заранее котлован – после этого церемония особо не отличалась от традиционных.

Родственница покойного бизнесмена заявила, что ее дядя был эксцентричным человеком, но они не могли ослушаться его. Знакомые мужчины заверили, что и не ожидали ничего обычного на похоронах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машинист электрички сообщал о симптомах коронавируса под похоронный марш.