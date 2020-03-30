Собчак считает, что переболела коронавирусом одной из первых

Телеведущая призналась, что в декабре чувствовала себя ужасно.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем сообщает «СтарХит». Телеведущая Ксения Собчак заявила, что слегла с болезнью в декабре 2019 года. Она ужасно себя чувствовала – «лежала и не могла встать». Собчак мучила боль в горле, температура и ломота. Врачи поставили диагноз – «атипичная пневмония», попросили принимать антибиотики.

«Потом пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить, мы экстренно нашли фониатра, мне адреналин капали через трубочку прямо в горло»,

— поделилась Собчак.

Напоминаем, что мать телеведущей, Людмила Нарусова, тоже заболела, но тест показал отрицательный результат. Сейчас она находится дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Крутой обвинил Собчак в дешевом хайпе на коронавирусе.