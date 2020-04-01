Более 50 пациентов больницы в Коми оказались заражены COVID-19

Более 50 пациентов больницы в Коми оказались заражены COVID-19
Коронавирус. Фото: Pixabay

Есть версия, что принести вирус в учреждение мог врач, чьи родные недавно приехали из Европы. Но официального подтверждения данной информации нет.

Речь идет о более чем 50 пациентах Эжвинской больницы Сыктывкара. Только за последние сутки выяснилось, что количество заболевших увеличилось на 32 человека.

Сообщается, что очаг распространения уже локализован, все изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. Принимаются меры, которые помогут сдержать дальнейшее распространение. Сейчас медучреждение находится на строгом карантине. Также, местные власти активно сотрудничают с управлением Роспотребнадзора по республике. Об об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Таким образом, по состоянию на 1 апреля, в Коми зарегистрировано 54 случая коронавируса. Один случай был выявлен у иностранного гражданина из Ирана. Он уже выписан. Все остальные случаи пришлись на вышеупомянутую больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга, привезший из Германии коронавирус, заразил им своего ребенка.

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Более 50 пациентов больницы в Коми оказались заражены COVID-19