Прилучный и Муцениеце не могут развестись

Под этим снимком у подписчиков разгорелась жаркая дискуссия о том, в каком составе гуляет семья. Фото: Instagram @agataagata

Под этим снимком у подписчиков разгорелась жаркая дискуссия о том, в каком составе гуляет семья. Фото: Instagram @agataagata

Не так давно актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Однако у коронавируса, похоже, свои планы.

В то время, когда супруги официально заявили о разрыве отношений, Павел Прилучный находился на съемках нового проекта Тимура Бекмамбетова «ФАУ. Побег из ада». Его жена, Агата Муцениеце, и двое детей остались в столице. После введения строгого карантинного режима съемки на площадке пришлось приостановить и Прилучный вернулся в Москву.

Поклонники надеются, что, в связи с этими обстоятельства, пара и сейчас живет вместе. Кроме того, столичные ЗАГСы прекратили работу на время карантина, так что юридически развестись супруги смогут нескоро. Пользователи Сети думают, что это тоже может помочь восстановить отношения. Тем не менее, актеры, кажется, доказывают обратное: Прилучный и Муцениеце отписались друг от друга в Instagram.

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