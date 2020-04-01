В Петербурге разработают единый свод действий для борьбы с коронавирусом

Правительство Северной столицы совместно с экспертами разработают единый алгоритм действий в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Губернатор Александр Беглов обратился к врачам с просьбой помочь властям в разработке методик диагностики и терапии заболевания. Об этом в среду, 1 апреля, рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Уже сформирована рабочая группа, которая составит единую схему для пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденной инфекцией.

Порядок маршрутизации включает в себя систему обследования, лечения и профилактики вируса. Кроме того, для оказания помощи в необходимом масштабе некоторые больницы Петербурга будут перепрофилированы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти отменяют все профилактические работы, требующие отключения услуг ЖКХ.