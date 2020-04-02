На улице почти никого: Петербург сохраняет высокий индекс самоизоляции

Петербург остается в лидерах по самоизоляции. Фото: unsplash.com

Петербург остается в лидерах по самоизоляции. Фото: unsplash.com

Индекс самоизоляции в Петербурге утром 2 апреля составил 4,1 балла. На улицах города, по данным «Яндекса», почти никого нет.

Петербург продолжает удерживать лидирующие позиции среди городов-миллионников. Лучшим по самоизоляции стал Воронеж с индексом 4,4. Следом расположились Нижний Новгород и Пермь, набравшие 4,3 балла, и Казань с индексом 4,2.

Петербург, Ростов-на-Дону и Уфа набрали по 4,1 балла.

Москва по данным на 2 апреля находится на границе желтой и зеленой зон. Индекс самоизоляции в столице составляет 3,7.

Уровень самоизоляции в городах России измеряет сервис «Яндекс». Чем сознательнее население подходит к режиму, тем выше индекс. Красная зона (0 — 2,4 балла) означает, что на улице много людей, желтая зона (2,5 — 3,9 балла) — большинство людей дома, зеленая зона (4-5 балла) — на улице почти никого нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции в Петербурге 1 апреля достиг 4,6 балла.