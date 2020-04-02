Итальянцы, желающие отблагодарить российских врачей, сварили борщ

Итальянцы, желающие отблагодарить российских врачей, сварили борщ
Итальянцы мило отблагодарили врачей. Фото: Facebook

Они извинились, если вдруг блюдо не удалось, ведь это первый раз.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщил Александр Семенов, специалист Роспотребнадзора, находящийся в Италии в своем Facebook. Он сфотографировал табличку рядом с тарелками, на которой по русский написано: «Борщ. Извини, это первый раз». Эксперт отмечает, что для врачей это настоящий праздник и огромный сюрприз.

Пользователи социальных сетей в основном положительно отреагировали на поступок итальянцев. Они назвали их искренними и милыми. Другие же отмечают, что борщ – это украинское блюдо, а для россиян нужно было приготовить щи. Третьи напомнили, что борщ готовят и любят во многих европейских странах, поэтому спорить не о чем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса. Лючия Бозе известна по таким фильмам, как «Хроника одной любви», «Сатирикон», «Дама без камелий».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борщ врачи италия коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть доплатит врачам за лечение коронавирусных больных
Во всем мире коронавирусом заболели более миллиона человек
Итальянцы, желающие отблагодарить российских врачей, сварили борщ
Петербурженку оштрафовали за поход в магазин на 500 рублей
Рошаль рассказал, как восстановить легкие после пневмонии
Три петербуржца остаются на Шри-Ланке из-за отмененных рейсов
Смольный просит аппараты ИВЛ у частных клиник
Журналисты уличили СМИ во лжи об Александре Дрозденко