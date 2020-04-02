Итальянцы, желающие отблагодарить российских врачей, сварили борщ

Они извинились, если вдруг блюдо не удалось, ведь это первый раз.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщил Александр Семенов, специалист Роспотребнадзора, находящийся в Италии в своем Facebook. Он сфотографировал табличку рядом с тарелками, на которой по русский написано: «Борщ. Извини, это первый раз». Эксперт отмечает, что для врачей это настоящий праздник и огромный сюрприз.

Пользователи социальных сетей в основном положительно отреагировали на поступок итальянцев. Они назвали их искренними и милыми. Другие же отмечают, что борщ – это украинское блюдо, а для россиян нужно было приготовить щи. Третьи напомнили, что борщ готовят и любят во многих европейских странах, поэтому спорить не о чем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что итальянская актриса Лючия Бозе умерла из-за коронавируса. Лючия Бозе известна по таким фильмам, как «Хроника одной любви», «Сатирикон», «Дама без камелий».