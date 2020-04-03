В пятницу 12 домов в центре Гатчины останутся без холодной воды

В пятницу 12 домов в центре Гатчины останутся без холодной воды
Сколько времени займут работы, неизвестно. Фото: pixabay.com

Холодное водоснабжение в нескольких домах в центре Гатчины в Ленинградской области отключат для проведения ремонтных работ.

Местный «Водоканал» приступил к ликвидации неполадки уже в 10:00. По сведениям организации, 3 апреля без холодной воды на некоторое время останутся дома №№ 12, 14, 24, 32, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 48б, 48в. Водоснабжение восстановят, как только завершатся работы.

Какую проблему устраняют сотрудники коммунальной службы, неизвестно. Отметим, что ранее областная администрация предупреждала, что плановые отключения услуг ЖКХ перенесут ради комфорта граждан. Из-за строгого карантина, большинство людей постоянно находится дома, и отключения ЖКУ могут создавать неудобства.

До окончания нерабочего режима коммунальщики будут предотвращать и устранять только аварийные ситуации, передавала gazeta.spb.ru.

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