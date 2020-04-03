Петербургский завод Nissan не будет работать до конца апреля

За 10 лет с конвейра петербургского автозавода сошли 370 тыс. автомобилей Nissan. Фото: nissan.ru

За 10 лет с конвейра петербургского автозавода сошли 370 тыс. автомобилей Nissan. Фото: nissan.ru

Такое решение приняли после изданного Путиным указа.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя компании. Петербургский завод Nissan приостановит производство до конца текущего месяца. Решение приняли, руководствуясь указом президента России Владимира Путины, который продлил нерабочие дни до 30 апреля.

«Также прекращает свою деятельность на это время московское представительство Nissan», — говорится в сообщении. К слову, завод Toyota тоже прекратил работу до снятия ограничительных мер предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП через суд требует отреставрировать здание завода «Людвиг Нобель» на Пироговской.