Виторган раскритиковал Собчак, которая «сеет конфликты и мракобесие»

Он прокомментировал пост бывшей супруги.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем актер Максим Виторган написал в Instagram-аккаунте. Он, прочитав пост бывшей супруги, не смог остаться равнодушным. Артист отметил, что нельзя услышать Бога, не веря в него, и выдавать свои мысли за его. Виторган считает, что важно уметь слушать, молчать и верить. Артист заявил – мысль Ксении Собчак красива, но он не согласен с ней

Напоминаем, что телеведущая высказалась о коронавирусе в социальной сети следующим образом: «Спаси ближнего лежа на диване! «Главное никуда не выходи — вот твой вклад» — если в этом во всем и есть какой-то «знак», и «послание» от Бога к человеку, то это Презрение. С большой буквы».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне чаще всего завозили коронавирус в страну из Европы. Коронавирус в Россию завезли граждане, вернувшиеся из 73 стран, среди которых лидерами по завозу коронавируса стали Италия, Испания, Франция и ОАЭ.