В Ленобласти зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

В Ленобласти зафиксировано 10 новых случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

Заболевших обнаружили в 8 населенных пунктах.

Информацию, актуальную на 5 апреля, опубликовал Роспотребнадзор по Ленинградской области. Согласно ей, еще 10 граждан узнали о положительных результатах теста на COVID-19.

Коронавирус обнаружен в следующих городах и поселках: Мурино, Осельки, Кировск, Лодейное поле, Низино Петергоф-сити, Низино СНТ «Возрождение», Никольское, Гончарово.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, в области официально зарегистрировано 57 случаев болезни. Из них двое граждан уже выздоровели. К счастью, летальных исходов не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть подготовила отдельную клинику для лечения больных коронавирусом. Для данных целей переоборудовали местный кардиодиспансер, поэтому в Петербург пациентов теперь можно не отправлять.

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