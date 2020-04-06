Петербуржцам рассказали, что делать при встрече со змеей

Петербуржцам рассказали, что делать при встрече со змеей
Гадюки в Юнтоловском заказнике. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Жители Петербурга и Ленобласти уже несколько раз за эту весну встречали в Юнтоловском заказнике гадюк, которые выползают погреться на солнце.

В Росприроднадзоре решили дать несколько рекомендаций, что делать при встрече со змеями. Так, при встрече со змеями к ним лучше не приближаться ближе, чем на два метра, не совершать резких движений и не пытаться сделать снимок.

Петербуржцев и Ленинградцев предупреждают, что по весне яд гадюки более токсичен, если сравнивать с осенью.

Если вас все-таки укусила змея, то необходимо срочно обратиться за медпомощью к врачу, который введет противоядие. До этого следует зафиксировать место укуса, пить много воды и сохранять спокойствие. Не помешает принять и таблетку от аллергии, если она есть под рукой.

При этом ни в коем случае нельзя прижигать укус, разрезать его или накладывать жгут. Все это может усугубить отравление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы заметили семью гадюк в Юнтоловском заказнике.

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