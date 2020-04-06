В одном из домов Ленобласти выявили антисанитарные условия проживания

Проверить как живут граждане дома поселка Усть-Луга решили после сообщений СМИ.

Поскольку местная администрация инициатив никаких не проявляла, заняться этим делом поручил СК РФ по Ленобласти председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В результате осмотра, было установлено, что дом действительно находится в не самом лучшем состоянии. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили наличие проблем с санитарными условиями. Канализация и водоотведение работаю плохо и не соответствуют необходимым требованиям. Об этом сообщает СК РФ по Ленобласти.

По итогу осмотра возбуждено уголовное дело ст. ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Жильцы дома и местная администрация допрошены. Все обстоятельства подобного допущения устанавливаются.

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